Press release from Buncombe County

Your input can help guide Buncombe County’s reappraisal process. On Wednesday, Dec. 8, the Ad Hoc Reappraisal Committee will hold the first of several public comment sessions.

In September 2021, the Buncombe County Board of Commissioner established an Ad Hoc Reappraisal Committee after hearing resident concerns following the 2021 Reappraisal. The committee is made up of eight county residents including representatives of the Board of Equalization & Review and at-large community members.

The goals of this committee align with the County’s Racial Equity Action Plan, and will center on three focus areas:

Identify homeowner concerns about the reappraisal process

Provide guidance for future assessments

Input into equity concerns

As the committee works to identify concerns and questions about the reappraisal process, your input and feedback can provide valuable insight. On Wednesday, Dec. 8 the committee will accept public comment during the first hour of the meeting from 5-6 p.m., in person and virtually. Register for the meeting here. The meeting will be held at the Buncombe County administration office at 200 College St., in the downstairs conference room.

Please note that for in-person attendance space is limited due to COVID-19 restrictions, and Buncombe County’s indoor mask mandate has been extended. You may also send your comments, concerns, and suggestions to reappraisal@publicinput.com.

Sign up for updates, attend meetings, follow the committee’s progress at engage.buncombecounty.org.

Comparta su opinión: el Comité Ad Hoc de Reevaluación realiza una sesión de comentarios públicos

Su opinión puede ayudar a guiar el proceso de reevaluación del condado de Buncombe. El miércoles, 8 de diciembre, el Comité Ad Hoc de Reevaluación realizará la primera de varias sesiones de comentarios públicos.

En septiembre de 2021, la Junta de Comisionados del condado de Buncombe estableció un Comité Ad Hoc de Reevaluación luego de escuchar las preocupaciones de los residentes después de la reevaluación de 2021. El comité está integrado por ocho residentes del condado, incluidos representantes de la Junta de Ecualización y Revisión y miembros de la comunidad en general.

Los objetivos de este comité se alinean con los del Plan de Acción para la Equidad Racial del condado, y se centrarán en las siguientes tres áreas de enfoque:

identificar las preocupaciones de los propietarios sobre el proceso de reevaluación;

proporcionar orientación para evaluaciones futuras;

abordar las preocupaciones de equidad.

Mientras el comité trabaja para identificar preocupaciones y preguntas sobre el proceso de reevaluación, los aportes y comentarios que usted tenga pueden brindar información valiosa. El miércoles, 8 de diciembre, el comité aceptará comentarios del público durante la primera hora de la reunión, de 5:00 a 6:00 p. m., en persona y de forma virtual. La reunión será en 200 College St.

Para registrarse para la reunión, haga clic aquí y luego en el botón “Translate” (Traducir) que aparece sobre la imagen para traducir el texto al español.

Tenga en cuenta que, para la asistencia en persona, el espacio es limitado por las restricciones a causa del COVID-19, y se ha extendido el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados en el condado de Buncombe. También puede enviar sus comentarios, preocupaciones y sugerencias a reappraisal@publicinput.com.

Regístrese en engagement.buncombecounty.org para recibir novedades, asistir a las reuniones y seguir el progreso del comité.