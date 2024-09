Press release from Buncombe County:

Buncombe County Health and Human Services is issuing a public health alert in response to a multi-school outbreak of whooping cough (pertussis) spreading across Buncombe County. Currently, 18 cases have been confirmed since August 12, 2024, with many cases still under investigation. At this time, spread is primarily occurring in school-age children in all areas of Buncombe County.

Whooping cough is a highly contagious respiratory infection that spreads through coughs and sneezes. Often, early symptoms are mild, like a common cold, and can include:

Runny nose

Low fever

Sneezing

Mild cough

Symptoms after 1-2 weeks can quickly worsen and can last for months. They include bad coughing attacks that may lead to:

A “whoop” sound

Vomiting

Problems breathing

Difficulty sleeping

Extreme tiredness

Infants under 12 months and individuals with weakened immune systems face the highest risk of severe complications and even death.

To protect infants, the most vulnerable members of our community, we encourage everyone to be vigilant in containing the spread of this bacteria. For people who develop symptoms of whooping cough, it is essential to seek medical attention for testing and treatment as soon as possible to reduce the length and severity of illness.

Dr. Ellis Matheson, Buncombe County Health Director, acknowledges that our community has a multi-school outbreak of whooping cough. “We have seen the numbers of whooping cough cases triple in the last month. If we are to stop the spread of the bacteria, people should monitor for even basic symptoms of whooping cough such as a runny nose and cough and get tested and treated when advised by their medical provider. We are relying on individuals, families, and medical providers to make these important decisions to help contain the spread,” stated Dr. Matheson.

Public Health officials emphasize the importance of good hygiene practices, including coughing and sneezing into elbows, frequent hand washing, masking if symptomatic, and staying home if any symptoms arise. We urge staff, families, and students to remain vigilant and seek medical attention promptly if symptoms of whooping cough develop.

Buncombe County Public Health remains in communication with parents, schools, childcares, and medical providers to share information on possible exposure, prevention measures, and treatment protocols.

Call Buncombe County Health and Human Services or your primary care provider to schedule a vaccination appointment. For more information on whooping cough and vaccination guidelines, visit the Centers for Disease Control and Prevention website.

Español:

Los Casos de Tos Ferina Aumentan Dramáticamente en el Condado de Buncombe

El departamento de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Buncombe está emitiendo una alerta de salud pública en respuesta a un brote de tos ferina (pertussis) en varias escuelas que se está extendiendo por todo el condado de Buncombe. Actualmente, se han confirmado 18 casos desde el 12 de agosto de 2024, y muchos casos aún están bajo investigación. En este momento, la propagación se produce principalmente entre niños en edad escolar en todas las áreas del condado de Buncombe.

La tos ferina es una infección respiratoria altamente contagiosa que se transmite a través de la tos y los estornudos. A menudo, los primeros síntomas son leves, como los de un resfriado común, y pueden incluir:

Moqueo

Fiebre baja

Estornudos

Tos leve

Los síntomas después de 1 a 2 semanas pueden empeorar rápidamente y durar meses. Incluyen fuertes ataques de tos que pueden provocar:

Un sonido de “chillido”

Vómitos

Problemas para respirar

Dificultad para dormir

Cansancio extremo

Los bebés menores de 12 meses y las personas con sistemas inmunitarios debilitados enfrentan el mayor riesgo de sufrir complicaciones graves e incluso la muerte.

Para proteger a los bebés, los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, animamos a todos a estar atentos para contener la propagación de esta bacteria. Para las personas que desarrollan síntomas de tos ferina, es esencial buscar atención médica para realizar pruebas y tratamiento lo antes posible para reducir la duración y la gravedad de la enfermedad.

La Dra. Ellis Matheson, directora de salud del condado de Buncombe, reconoce que nuestra comunidad tiene un brote de tos ferina en varias escuelas. “Hemos visto el número de casos de tos ferina triplicarse en el último mes. Si queremos detener la propagación de la bacteria, las personas deben controlar hasta los síntomas más básicos de la tos ferina, como moqueo y tos, y hacerse pruebas y recibir tratamiento como recomendado por su proveedor médico. Confiamos en que las personas, las familias y los proveedores médicos tomen estas decisiones importantes para ayudar a contener la propagación”, afirmó la Dra. Matheson.

Los funcionarios de Salud Pública enfatizan la importancia de las buenas prácticas de higiene, que incluyen toser y estornudar en los codos, lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla si hay síntomas, y quedarse en casa si surge algún síntoma. Instamos al personal, las familias, y los estudiantes a permanecer atentos y buscar atención médica de inmediato si se desarrollan síntomas de tos ferina.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Buncombe permanece en comunicación con padres, escuelas, guarderías y proveedores médicos para compartir información sobre posible exposición, medidas de prevención, y protocolos de tratamiento.

Llame a Servicios Humanos y de Salud del Condado de Buncombe o a su proveedor de atención médica para programar una cita de vacunación. Para obtener más información sobre la tos ferina y las pautas de vacunación, visite el sitio web del condado de Buncombe.